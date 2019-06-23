Число жертв в результате ДТП в Забайкалье возросло до пяти

ЧИТА, 23 июня. /ТАСС/. Количество жертв в результате столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае возросло до пяти человек. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления МВД.

Поздно вечером в субботу в Читинском районе на Яблоновом хребте произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. На месте погибли четыре человека, еще шестеро, в том числе двое детей, были госпитализированы.

"Количество уточнено, всего в двух автомобилях были девять человек. На сегодня количество жертв увеличилось до пяти, это все взрослые. Из машины Toyota Celsior скончались четыре человека, в том числе водитель и один пассажир, находившийся в этом автомобиле, госпитализирован. Из второй иномарки водитель и двое детей госпитализированы, одна женщина погибла", - сообщили в пресс-службе.

В Управлении МВД отметили, что основная версия причины ДТП - это по-прежнему выезд на полосу встречного движения водителя Toyota Celsior. "Дорога, где произошла аварий - это дорога на Ивано-Арахлейские озера. Toyota Camry двигалась со стороны озер, Toyota Celsior ехала навстречу", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте продолжают работать сотрудники полиции.