Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии, трое погибли, еще двое пострадали. Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, при оказании медпомощи он умер, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В полицию Кармаскалинского района поступило сообщение, что в одной из отдаленных деревень мужчина с ножом бросается на людей. На место происшествия немедленно выехал экипаж патрульно-постовой службы. Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей - супруги 1940 и 1943 годов рождения. Также с ножевыми ранениями к медикам обратились еще двое жителей деревни. Нападавший при оказании медицинской помощи скончался", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, нападавшим был местный житель 1972 года рождения, который "ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде". "Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он, размахивая оружием, бросился на сотрудников. Тогда, в соответствии с законом "О полиции", один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило напавшего, тогда второй двумя пулями ранил напавшего в ногу", - рассказали в МВД по республике.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Башкирии и сотрудники регионального подразделения Следственного комитета России.

В новость в 00:40 мск добавлены подробности о задержании нападавшего