В Грозном возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов

ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения 21-летнего жителя Грозного на силовиков. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"Следственными органами ... возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Нападавшим оказался 21-летний Ахмед Барзаев, житель Грозного. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье вечером в Грозном местный житель напал на инспектора ДПС, нанеся ему несколько ножевых ранений. После чего из гладкоствольного ружья он произвел два прицельных выстрела в сотрудника Росгвардии. В ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов нападавший был ликвидирован ответным огнем.