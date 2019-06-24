Пожар в многоэтажном доме на Вешняковской улице в Москве потушен

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме на Вешняковской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

"В настоящий момент пожар полностью потушен. Информации о пострадавших или погибших не поступало, площадь была 10 кв. м", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в квартире на девятом этаже 25-этажного жилого дома номер 24, корпус 1 по Вешняковской улице. С верхних этажей из здания эвакуировали 10 человек. На месте работали шесть единиц техники и 22 человека личного состава.