СМИ: проблемы в сети 4G стали причиной крупного сбоя связи в Нидерландах

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Проблемы в сети 4G послужили причиной крупного сбоя связи в Нидерландах, в результате которого оказался недоступен в том числе единый номер вызова экстренной помощи "112". Об этом сообщила в понедельник голландская телекоммуникационная компания KPN.

"Все силы брошены на устранение неполадок как можно скорее", - отметили в компании, не уточнив, сколько по времени займет данный процесс. В KPN добавили, что причиной сбоя стали проблемы в сети связи четвертого поколения (4G).

В своей реакции на инцидент министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус информировал, что находится на прямой связи с руководством KPN. "Мы делаем все возможное, - подчеркнул он. - Я понимаю, что сейчас много вопросов. Как только у меня будет больше информации, я ее предоставлю".

В результате сбоя, по данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, оказался недоступен единый номер, по которому можно обратиться в полицию и другие экстренные службы. Посредством специальной службы оповещения через мобильные телефоны жителям страны была разослана информация об альтернативном номере. О проблемах со связью также сообщили некоторые муниципалитеты и крупные компании.