ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Голландская телекоммуникационная компания KPN устранила проблемы, которые привели к крупному сбою связи в Нидерландах. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении поставщика услуг.

"Номер вызова экстренной помощи "112" вновь доступен, - отметили в компании. - Телефонная связь вновь работает. В настоящее время ведется проверка работоспособности всех других сервисов KPN".

Министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус уже заявил, что хочет провести обсуждения с руководством компании, когда все неполадки будут устранены. "Проблемы должны быть решены, - подчеркнул он. - И такое не должно повториться завтра".

Проблемы в сети 4G послужили причиной крупного сбоя связи в Нидерландах, в результате которого во второй половине дня на несколько часов оказался недоступен в том числе единый номер вызова экстренной помощи "112", а также единый номер для вызова полиции. Посредством специальной службы оповещения через мобильные телефоны жителям страны была разослана информация об альтернативном номере. О проблемах со связью также сообщили некоторые муниципалитеты и крупные компании.