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Взрывы в воинской части в Казахстане

Более $160 тыс. поступило в фонд помощи пострадавшим в Арыси в первые сутки

Некоторые ведомства сообщили, что перечислят однодневный заработок своих сотрудников в фонд оказания помощи

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 61 млн тенге (около $161 тыс.) поступило на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при администрации Туркестанской области Казахстана в первые сутки после ЧП для оказания помощи пострадавшим в городе Арысь. Об этом сообщил советник руководителя администрации Туркестанской области Казахстана Сакен Калкаманов во вторник на своей странице в Facebook.

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"Для нужд пострадавших в результате ЧС в Арыси на счет корпоративного фонда соцразвития "Туркестан" на эту минуту поступил 61 млн тенге", - информировал Калкаманов.

Ряд министерств и ведомств Казахстана сообщили, что перечислят однодневный заработок своих сотрудников в фонд оказания помощи пострадавшим. Гуманитарную помощь для жителей Арыси собирают в разных регионах страны молодежные организации, добровольцы, поддержку оказывают предприниматели.

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