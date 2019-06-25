Предполагаемый серийный отравитель подозревается в трех кражах на 80 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого серийного отравителя, он подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейскими установлено, что обстоятельства совершения всех трех преступлений идентичны. Общий материальный ущерб превысил 80 тыс. рублей", - сказала она.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которые направлены на судебную химическую экспертизу. "Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала она.

Волк сообщила, что еще 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Хохловской площади в Москве неизвестный пытается похитить имущество у граждан, которые были в бессознательном состоянии. "Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение", - сказала представитель МВД.

Пострадавшие были госпитализированы, после выписки они обратились в отдел полиции. По их словам, на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание, при этом у них пропали деньги и телефоны. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража". Молодой человек признался в совершении этих преступлений. Ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая с заявлением об аналогичном происшествии. "По результатам проверки возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ", - заключила Волк.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный находится в Москве с 2015 года. "По предварительным данным, он действовал в центре Москвы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая. При обыске у него изъяты похищенные вещи и порошкообразное вещество. По предварительной информации, он подсыпал своим жертвам в неалкогольные напитки, предположительно, феназепам, после чего они впадали в полусонное состояние или даже теряли сознание", - сказал он. Среди пострадавших фотограф издания The Village Людмила Чижова.