СМИ: сбой связи в Нидерландах произошел из-за проблем с программным обеспечением

ГААГА, 25 июня. /ТАСС/. Серьезный сбой связи, в результате которого оказался недоступен в том числе номер вызова экстренной помощи "112", произошел из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "проблема произошла в части сети, которая отвечает за адресацию звонков в нужном направлении". В голландской телекоммуникационной компании KPN, отвечающей за работоспособность сети, ситуацию назвали исключительной, поскольку не сработали все три резервные системы, которые должны включаться в случае неполадок с основной системой.

В результате сбоя, произошедшего в понедельник во второй половине дня, на несколько часов оказался недоступен единый номер вызова экстренной помощи "112", номер для вызова полиции, а также другие номера, в том числе муниципалитетов и крупных компаний.

В KPN также заявили, что изучают возможность передачи функции управления системой экстренных вызовов другим провайдерам в подобных ситуациях. Кроме того, компания работает над новой версией системы, которая будет запущена позднее в этом году.

Ситуация вызвала серьезную критику со стороны правительства и депутатов национального парламента. Министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус сообщил о том, что власти рассматривают возможность организации системы "другим образом". Он также ожидает подробный анализ произошедшего от KPN в течение 2-3 недель.

"Все могут допускать ошибки, - отметил депутат Социалистической партии Роналд ван Рак. - Но только это не должно касаться линии "112". Это линия, от которой зависит спасение жизни людей".