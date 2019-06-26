Приостановленное из-за ЧП в Арыси движение поездов Бишкек - Москва возобновили

БИШКЕК, 26 июня. /ТАСС/. Возобновлено движение пассажирских поездов Бишкек - Москва, которое ранее было приостановлено из-за ЧП на станции Арысь в Казахстане. Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги").

"Скорый поезд №17 по маршруту Бишкек - Москва "Кыргызской железной дороги" с 26 июня 2019 года возобновит курсирование в соответствие с расписанием и периодичностью", - говорится в сообщении. Пресс-служба напомнила, что 24 июня данный рейс "был отменен" в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь.

Как заявил ранее ТАСС пресс-секретарь "Киргизских железных дорог" Эркинбек Каюмов, пассажирский состав поезда №17, который в понедельник отправился в Москву, в связи с ситуацией на станции Арысь пришлось остановить на границе с Казахстаном и вернуть обратно в Бишкек. Всем пассажирам были возвращены деньги за билеты.

Под вопросом оставалось и отправление поезда из Бишкека в Москву 26 июня, однако во вторник вечером казахстанская сторона разрешила его проезд через станцию Арысь.

Поезд Бишкек - Москва отправляется из киргизской столицы два раза в неделю по понедельникам и средам.

Кроме того, Министерство обороны Казахстана планирует, что железнодорожное движение через станцию Арысь в Туркестанской области будет открыто в ближайшие два дня, сообщил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев.

"Принимают все меры, чтобы ликвидировать последствия данного происшествия. В условиях, опасных для военнослужащих, на бронетехнике осуществляется пожаротушение. Все очаги возгорания и тления на сегодняшний день установлены, принимаются меры по их тушению. Мы надеемся, что в ближайшие день-два мы откроем движение железнодорожного транспорта", - сказал он.