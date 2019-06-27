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Взрывы в воинской части в Казахстане

МВД Казахстана опровергло слухи о большом числе погибших в Арыси из-за взрыва боеприпасов

По данным ведомства, в результате ЧП погибли три человека

НУР-СУЛТАН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Казахстана опровергло слухи, распространяемые в социальных сетях, о большом числе погибших в Арыси Туркестанской области в результате пожара и взрыва на одном из складов ВС Казахстана.

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"Министерство внутренних дел официально заявляет о трех погибших в городе Арыси. Иные сведения, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах о большем количестве погибших, не подтверждаются. Если граждане обладают какой-либо дополнительной информацией о пострадавших, просим официально обращаться в органы внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Казахстана, распространенном в четверг.

МВД настоятельно рекомендовало воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться панике, напомнив, что официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. "Департаментом полиции города Шымкента задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы. В отношении них органами внутренних дел проводится досудебное расследование", - информировали в пресс-службе.

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КазахстанВзрывы в воинской части в Казахстане
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