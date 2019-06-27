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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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Пожар на месте аварийной посадки Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Площадь возгорания в самолете составила 100 кв. м

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте аварийной посадки пассажирского Ан-24 в Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Полная ликвидация пожара", - сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара в самолете составила 100 кв. м и еще 100 кв. м - в здании очистных сооружений, с которым столкнулся борт.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 47 человек, в том числе пять членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. В воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медицинской помощью обратились 31 пассажир и два члена экипажа, четыре человека госпитализированы. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

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БурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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