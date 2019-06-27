В Арыси готовят к эвакуации более 5,7 тыс. найденных боевых снарядов

НУР-СУЛТАН, 27 июня. /ТАСС/. Саперы обнаружили в Арыси Туркестанской области Казахстана свыше 5,7 тыс. боевых снарядов, которые готовят к эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туркестанской области в четверг.

"Саперными подразделениями министерства обороны в количестве 43 групп, общей численностью 408 человек проводятся работы по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов города Арыси, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой", - говорится в сообщении.

В эвакуационных пунктах размещено 13187 человек, в том числе в городе Шымкенте - 7249, в районах Туркестанской области - 5938. "По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 277 человек, из них 74 госпитализированы, три человека погибли", - уточнили в пресс-службе.

В целом инженерной техникой очищены все улицы города Арыси, а также 11 км полотна железной дороги. Ведется работа по обследованию жилых домов.

Работы по дезинфекции

Специалисты из двух регионов Казахстана начали работы по дезинфекции в Арыси Туркестанской области, из которого эвакуировали жителей после пожара и взрыва боеприпасов на одном из складов ВС республики.

"Сегодня в связи с чрезвычайным положением в Арыси и в целях проведения дезинфекции в город приехала группа специалистов из Жамбылской и Кызылординской областей. Они будут работать несколько дней до окончания дезинфекционных работ", - говорится в сообщении.

Из Жамбылского областного департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг и других центров обеззараживания приехало 30 специалистов, из Кызылординского областного филиала Национального центра экспертизы прибыли 17 человек, которые приступили к работе вместе с местными коллегами. Все бригады обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

Ликвидация ЧС

Министерство обороны Казахстана привлекло более 2,4 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана в четверг.

"В настоящее время в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия задействовано более 2,4 тыс. человек личного состава и около 200 единиц техники. Для поддержания правопорядка и прикрытия проселочных дорог от вооруженных сил выставлено 12 постов, на которые привлечено свыше 100 военнослужащих. Патрулирование города осуществляется с использованием бронированной колесной машины "Арлан", - говорится в сообщении.

Ведется очистка территории города и железной дороги в радиусе 20 км от очага происшествия. "Она осуществляется инженерно-саперными частями и подразделениями вооруженных сил, всего привлечено около 550 человек или 55 групп разминирования и две подрывных группы. Совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции - 10 кинологических групп. На сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5,7 тыс. фрагментов боеприпасов", - уточнили в пресс-службе.

С помощью беспилотных летательных аппаратов ведется воздушная разведка, мониторинг территории военного арсенала и прилегающей местности. Информация с них передается в оперативный штаб по ЧС.

В новость были внесены изменения (11:02 мск) - добавлены подробности.