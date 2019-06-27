Погибший при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии пилот имел 34 года стажа работы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Капитан самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в четверг в Бурятии, Владимир Коломин имел 34 года стажа работы и более 15,7 тыс. часов общего налета, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Анграра", на рейсе которой и произошло ЧП.

"Погибли командир воздушного судна (КВС), пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Общий налет часов: КВС Коломин В. И., стаж работы - 34 года, общий налет часов - 15 702", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что второй погибший также имел более 30 лет опыта работы и 13 728 часов налета. У второго пилота и бортпроводника - 20 лет и 16 лет стажа соответственно. Также сообщается, что в причинах катастрофы будет разбиваться Международный авиационный комитет (МАК).

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 47 человек, включая пятерых членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. В воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, совершил столкновение с зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медицинской помощью обратились 31 пассажир и два члена экипажа, четыре человека госпитализированы. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").