Комиссия МАК по расследованию происшествия с Ан-24 в Бурятии приступила к работе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-24 в Бурятии. Об этом в четверг сообщается на сайте комитета.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Как ранее уточняла Росавиация, в работе специальной комиссии участвуют и представители агентства. "Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия с участием представителей Росавиации", - говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

В новость были внесены изменения (12:05 мск) - добавлены подробности.