Жителя Тольятти задержали по подозрению в убийстве дзюдоиста

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Житель Тольятти, подозреваемый в убийстве мастера спорта по дзюдо, задержан в Самарской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанным оказался ранее не судимый мужчина 1988 года рождения, житель Автозаводского района Тольятти. Сотрудники уголовного розыска задержали его на одном из рынков города.

Тело Евгения Кушнира с колото-резанными ранениями спины и головы нашли во вторник, 25 июня, в беседке во дворе кафе "Левша" в Тольятти. По предварительным данным, между посетителями кафе возник конфликт, в ходе которого был убит спортсмен, кроме того, ножевые и огнестрельные травмы получил еще один участник конфликта.