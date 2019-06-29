Из города Тулун Иркутской области эвакуированы 1,5 тыс. человек

ТАСС, 29 июня. Спасатели эвакуировали с затопленных территорий в городе Тулун Иркутской области более 1,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 20:00 (местного времени) составил 1369 см (минус 8 см). В пунктах временного пребывания размещено 1023 человека, в том числе 214 детей. Эвакуировано авиацией и лодками с затопленных территорий более 1,5 тыс. пострадавших", - говорится в сообщении.