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Паводки в Иркутской области

Из города Тулун Иркутской области эвакуированы 1,5 тыс. человек

В пунктах временного пребывания размещено 1023 человека
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Паводки в Иркутской области. Главное

ТАСС, 29 июня. Спасатели эвакуировали с затопленных территорий в городе Тулун Иркутской области более 1,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 20:00 (местного времени) составил 1369 см (минус 8 см). В пунктах временного пребывания размещено 1023 человека, в том числе 214 детей. Эвакуировано авиацией и лодками с затопленных территорий более 1,5 тыс. пострадавших", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области
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