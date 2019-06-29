Пострадавшим в Тулуне доставили 4 т гуманитарной помощи

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Четыре тонны продовольствия и воды доставлены в Тулун Иркутской области, где подтоплено около 900 жилых домов. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В пункты временного размещения граждан в Тулуне сегодня были доставлены 4 т гуманитарной помощи, из них 2 т продуктов и 2 т воды", - говорится в сообщении.

По данным главы регионального министерства сельского хозяйства Ильи Сумарокова, определены потребности жителей Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Завтра туда доставят 15 т воды.

В Тулуне с населением почти 42 тыс. человек на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.