Председатель парламента Иркутской области оценил ущерб от паводка как катастрофический

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области найдет правовые механизмы, чтобы компенсировать жителям подтопленных районов убытки, которые они понесли от потери скота на личных подворьях и урожая на приусадебных участках, в том числе неоформленных документально. Об этом в субботу ТАСС сообщил председатель областного парламента Сергей Сокол по итогам встреч с жителями пострадавших от паводка населенных пунктов.

"Жители обращались, в частности, с вопросами о том, как компенсировать погибший на огородах урожай, в том числе на участках, неоформленных документально, утраченные запасы в подпольях, скот. Я уже дал соответствующее поручение по поиску необходимых для этого правовых механизмов. Только стандартных решений в случае ЧС недостаточно. Законодательное собрание готово оперативно созвать внеочередную сессию, чтобы выделить бюджетные средства на восстановление пострадавших от наводнения территорий Приангарья. Люди не должны оставаться с бедой один на один", - сказал Сокол.

Спикер, осмотрев с аэролодки пострадавший от паводка город Тулун, оценил масштаб разрушений как катастрофический. Он подчеркнул, что органы государственной власти должны в сжатые сроки оказать помощь людям, потерявшим все имущество и документы.

Гуманитарная помощь

По пути в Тулун Сокол и депутаты заксобрания приобрели партию хлеба, которую доставили местным жителям, ранее рассказавшим, что в подтопленной части города не работает пекарня и цена на хлеб выросла до 140 рублей за батон. В соседнем поселке Куйтун на круглосуточный режим работы перевели местную пекарню, чтобы обеспечить продукцией подтопленные районы.

Как сообщил Сергей Сокол, вечером в субботу из Иркутска в Тулунский район отправилась фура с питьевой водой, продуктами питания, бытовой химией, теплыми вещами. Это гуманитарная помощь, которую принесли жители областного центра в пункт сбора на базе регионального отделения партии "Единая Россия". Он был открыт 27 июня. Вагон груза ушел в затопленные территории в пятницу, в воскресенье железнодорожным транспортом отправится еще одна партия гуманитарной помощи.

Сбор продуктов и вещей для пострадавших от паводка продолжается. Их можно приносить по адресам в Иркутске: ул. Российская, 20, Ангарске: 107 квартал, 3, Братске: ул. Ленина, 29, Усолье-Сибирском: ул. Комсомольская, 24, Усть-Илимске: ул. Мечтателей, 30, Черемхово: ул. Ференца Патаки, 6, Шелехове: 3 квартал, 15, поселке Куйтун: Карла Маркса, 18, поселке Усть-Ордынский: ул. Буденного, 12, каб. 4, Нижнеудинске: ул. Петина, 126, ул. Петина 145, ул. Масловского, 34, ул. Индустриальная 126а.

В 31 населенном пункте Иркутской области подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог. Паводки в регионе начались из-за проливных дождей.