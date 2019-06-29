Путин поручил ФАС и МВД контролировать цены в районе ЧП в Сибири

БРАТСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД контролировать цены на товары первой необходимости в районе ЧП в Сибири.

"Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей, - сказал он, открывая совещание в связи с наводнением в Иркутской области. - Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД".

Глава государства также распорядился держать под контролем эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах. По его словам, это зона ответственности Роспотребнадзора и Минздрава.