{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводки в Иркутской области

Путин поручил ФАС и МВД контролировать цены в районе ЧП в Сибири

Президент также распорядился держать под контролем эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах

БРАТСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД контролировать цены на товары первой необходимости в районе ЧП в Сибири.

"Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей, - сказал он, открывая совещание в связи с наводнением в Иркутской области. - Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД".

Глава государства также распорядился держать под контролем эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах. По его словам, это зона ответственности Роспотребнадзора и Минздрава.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИркутская областьПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области
Путин заявил, что восстановление жилья в Иркутской области должно начаться немедленно
Президент также поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка
Читать полностью