Более 500 человек обратились за медпомощью в Иркутской области

БРАТСК /Ируктская область/, 29 июня. /ТАСС/. Более 500 человек обратились за медицинской помощью за период чрезвычайной ситуации в пострадавших после паводка районах в Иркутской области, госпитализированы 112 человек, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на совещании, которое провел в Братске президент РФ Владимир Путин.

"За период ЧС за медицинской помощью обратились всего 517 человек, из них 40 детей. Основными поводами для обращения служили переохлаждения, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, реакция на стресс", - сказал он.

"Госпитализированы 112 человек, из них 19 детей. В состоянии средней степени тяжести - 12 взрослых, все остальные госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Амбулаторная медицинская помощь оказана 105 человекам, в том числе 21 ребенку", - сообщил он.

По словам Краевого, в результате подтопления пострадали 10 объектов здравоохранения. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится под контролем, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - заключил замминистра.