Путин: помощь пострадавшим в Иркутской области должна быть без лишних формальностей

"Деньги, которые должны быть выданы в ближайшее время, где и как люди будут получать эти деньги?" - спросил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС в регионе.

Губернатор Сергей Левченко сказал, что тем, у кого есть банковские карты, уже начали перечислять деньги. Путин его прервал: "У многих просто карточек нет никаких". Глава региона продолжил, сообщив, что во всех районах, которые подтоплены, с 30 июня будут выдавать наличные деньги в соответствии с подтвержденными списками, и места, где будут это делать, обозначены.

"Люди знают, мы разными способами показываем, где можно получить", - заверил губернатор.

"Нужно как можно быстрее организовать эту работу, потому что у многих утрачены документы и карточек никаких нет, вообще ничего нет. Нужно детей кормить каждый день и самим питаться нормально. Поэтому без лишних формальностей нужно организовать, должным образом", - сказал президент.

Он отметил, что организация этой работы зависит от руководителей муниципалитетов и районов, губернатора и его команды, еще нужно подключать МЧС. "Нужно делать это оперативно. Деньги есть, нужно просто организовать работу соответствующим образом", - заявил Путин.