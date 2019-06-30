Открытое горение на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске ликвидировали

ТАСС, 30 июня. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах на территории Центральной городской ярмарки в Магнитогорске Челябинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В ночь на воскресенье на территории Центральной городской ярмарки загорелись рыночные павильоны. Пожар локализовали на площади в 2300 кв. м.

"Открытое горение на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске ликвидировано. Идет проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что какой-либо угрозы для соседних с ярмаркой территорий во время пожара не было. Дым угрозы для населения не представлял.

Центральная городская ярмарка - один из крупнейших в Магнитогорске торгово-развлекательных комплексов площадью 20 тыс. кв. м, объединяющий торговые предприятия различных направлений и ассортиментных групп. Расположен в центральной части города, рядом с парком у Вечного огня и магнитогорским цирком.