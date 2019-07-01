Спутники РФ передают МЧС снимки пострадавших от паводка территорий Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли несколько раз в сутки делают снимки территорий, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.
Роскосмос взаимодействует с МЧС России по ситуации в Иркутской области, осуществляя оперативную информационную поддержку ведомства с помощью группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли — https://t.co/FBqro2xrMQ pic.twitter.com/jteatyE0AB— РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 July 2019
"Съемка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
К 14:00 мск 1 июля спутники передали данные о территории общей площадью более 1,5 млн км. Съемка осуществляется при помощи спутников "Канопус-В", "Ресурс-П" и аппаратов - партнеров "в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру", уточнили в Роскосмосе.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, в результате паводка погибли 12 человек, госпитализированы 153. По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек.