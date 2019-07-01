Спутники РФ передают МЧС снимки пострадавших от паводка территорий Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли несколько раз в сутки делают снимки территорий, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

Роскосмос взаимодействует с МЧС России по ситуации в Иркутской области, осуществляя оперативную информационную поддержку ведомства с помощью группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли — https://t.co/FBqro2xrMQ pic.twitter.com/jteatyE0AB

"Съемка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

К 14:00 мск 1 июля спутники передали данные о территории общей площадью более 1,5 млн км. Съемка осуществляется при помощи спутников "Канопус-В", "Ресурс-П" и аппаратов - партнеров "в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру", уточнили в Роскосмосе.