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Паводок в Иркутской области

Спутники РФ передают МЧС снимки пострадавших от паводка территорий Иркутской области

Съемка осуществляется при помощи аппаратов "Канопус-В", "Ресурс-П" и спутников - партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли несколько раз в сутки делают снимки территорий, пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Съемка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

К 14:00 мск 1 июля спутники передали данные о территории общей площадью более 1,5 млн км. Съемка осуществляется при помощи спутников "Канопус-В", "Ресурс-П" и аппаратов - партнеров "в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру", уточнили в Роскосмосе.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, в результате паводка погибли 12 человек, госпитализированы 153. По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаводок в Иркутской области
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