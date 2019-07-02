Хорошавин этапирован из хабаровской колонии обратно в СИЗО на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам тюрьмы по делу о коррупции и этапированный неделю назад из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Евгений Балабас.

Как сообщала ФСИН, Хорошавина 26 июня этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Его защита утверждает, что при переводе были нарушены уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, так как сейчас экс-глава региона знакомится с материалами второго заведенного на него уголовного дела.

"Александра Хорошавина привезли обратно в СИЗО Южно-Сахалинска", - сказал Балабас. Он не знает, с чем связано возвращение. Защита направила запрос следователям, в управление ФСИН по Сахалинской области и в СИЗО.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года, президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия для получения взяток еще от двух лиц в 3 млн и 10 млн рублей. Это были деньги за содействие в подготовке и проведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей. Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго заведенного на него уголовного дела. Оно связано с взятками при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году.