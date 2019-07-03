Экс-глава ЕАО попросил суд вынести оправдательный приговор по его делу

ТАСС, 3 июля. Бывший глава Еврейской АО Александр Винников, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, попросил в последнем слове вынести оправдательный приговор. Об этом ТАСС сообщили в Биробиджанском районном суде, где рассматривается дело.

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав регионов за последние пять лет

"Выступая с последним словом, он вину не признал, обвинение считает несостоятельным, просил вынести оправдательный приговор", - сказал представитель суда.

Он уточнил, что Винников в своем последнем слове также напомнил суду весь свой рабочий путь, рассказал о трудовых заслугах и наградах, в том числе государственных, подчеркнул, что всегда все делал для блага области и ее жителей, работал в рамках закона, никому никогда незаконных распоряжений не давал, должностные обязанности никогда не исполнял из корыстных интересов и не делал ничего, что пошло бы в ущерб авторитету исполнительной власти.

Приговор будет вынесен 15 июля, уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила для бывшего главы ЕАО четыре года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года. Защита просила Винникова оправдать.

Дело

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") на основании проверки ФСБ и ФАС.

По данным прокуратуры области, в 2014-2015 годах Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором компании "Торговый дом Медтехника" склонил руководителя управления к закупкам на фиктивных торгах медоборудования для онкодиспансера по завышенной стоимости. В целом по этому делу федеральному и областному бюджетам был причинен ущерб на более чем 24 млн рублей.

Винников занимал пост губернатора Еврейской АО в 2010-2015 годах.