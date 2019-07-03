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Паводок в Иркутской области

Более 220 пострадавших в зоне паводка в Иркутской области госпитализированы

В их числе 41 ребенок

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. человек обратились за медицинской помощью в зоне наводнения в Иркутской области, 221 человек госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"По уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось 1 тыс. 415 человек, в том числе 116 детей. Оказана амбулаторная помощь 1 тыс. 194 пострадавшим, из них 75 - дети. Госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок, основной диагноз - переохлаждение", - сказали в пресс-службе.

Из зоны стихийного бедствия были эвакуированы 2,5 тыс. человек, 730 находятся в пунктах временного размещения.

В Иркутской области остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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