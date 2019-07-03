Среди версий ЧП в Арыси рассматривают несоблюдение пожарной безопасности и халатность

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Казахстана рассматривает в качестве версий взрывов боеприпасов на складах в Арыси Туркестанской области несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц. Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов на брифинге в среду.

"Сейчас отрабатываются возможные версии причин происшествия, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности - это может быть короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов, сухостоя, горюче-смазочных материалов, - халатность должностных лиц и иные версии", - рассказал он.

По его словам, по факту ЧП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 462 Уголовного кодекса республики "Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". На данный момент опрошены более 100 человек. Проведен осмотр мест происшествия, выемки документов, идет работа по восстановлению ущерба.