Губернатор Ленинградской области назвал имя одного из погибших подводников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Среди 14 погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) моряков был житель города Сосновый Бор Ленинградской области капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, сообщил в среду губернатор Александр Дрозденко.
Он отметил, что власти региона окажут его семье всю необходимую помощь. "Администрация [Ленинградской области] окажет всю необходимую помощь семье капитана 1-го ранга кавалера орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
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Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Администрация окажет всю необходимую помощь семье капитана I ранга кавалера Орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского Светлая память....
Губернатор отметил, что выражает соболезнования близким погибших моряков.