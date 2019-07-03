Губернатор Ленинградской области назвал имя одного из погибших подводников

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Он отметил, что власти региона окажут его семье всю необходимую помощь. "Администрация [Ленинградской области] окажет всю необходимую помощь семье капитана 1-го ранга кавалера орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского", - написал глава региона на своей странице в Instagram.