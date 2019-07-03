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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ

Губернатор Ленинградской области назвал имя одного из погибших подводников

Александр Дрозденко отметил, что власти региона окажут его семье всю необходимую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Среди 14 погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) моряков был житель города Сосновый Бор Ленинградской области капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, сообщил в среду губернатор Александр Дрозденко.

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Он отметил, что власти региона окажут его семье всю необходимую помощь. "Администрация [Ленинградской области] окажет всю необходимую помощь семье капитана 1-го ранга кавалера орденов Мужества и ордена "За военные заслуги" жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что выражает соболезнования близким погибших моряков.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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