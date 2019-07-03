Минобороны скоро обнародует имена погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Минобороны России в ближайшее время опубликует список погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате Минобороны РФ. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2-го ранга, два капитана 3-го ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, где провел совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Шойгу отметил, что экипаж действовал "геройски", в первую очередь спас гражданского специалиста на борту аппарата, после чего продолжил борьбу за живучесть. По словам Шойгу, все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Кроме того, глава военного ведомства провел отдельное совещание с представителями предприятия - разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата и распорядился в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата.