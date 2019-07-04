В Минздраве Белоруссии уточнили число пострадавших во время салюта в Минске

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро доставлены в больницы Минска в результате инцидента во время праздничного салюта 3 июля. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

"К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось", - отметил глава Минздрава, слова которого приводит агентство БелТА.

Министр заявил, что "всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты". В частности, по словам Караника, пятерым пострадавшим помощь была оказана на месте, после чего они были госпитализированы в ближайшие больницы. Еще трое пациентов с легкими ранениями самостоятельно обратились за помощью.

"На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет", - заверил Караник. Глава Минздрава также уточнил, что остальным помощь оказана амбулаторно, они отпущены домой.

Инцидент произошел в центре Минска во время салюта по случаю отмечавшегося 3 июля Дня независимости. Официальной версии случившегося пока нет. При этом, как сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев, смертельное ранение женщине было причинено металлическим осколком. На видеозаписях, опубликованных очевидцами, видно, как один из снарядов разрывается на земле.

Белорусские следователи проводят проверку по факту гибели женщины. Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В оборонном ведомстве заявили, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".