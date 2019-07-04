"Автодор" предоставил следствию все материалы по уголовному делу в отношении Кельбаха

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Автодор" предоставил все материалы для следственных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бывшего председателя компании Сергея Кельбаха. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Все необходимые материалы и информация были своевременно предоставлены уполномоченным органам, - говорится в сообщении "Автодора". - Какие-либо процессуальные решения в отношении действующего руководства правоохранительными органами не принимались".

Ранее компания сообщила, что запрос Генпрокуратуры по уголовному делу связан с бывшим председателем правления "Автодора". Этот пост до февраля 2019 года занимал советник гендиректора РЖД Сергей Кельбах.

Как ранее сегодня сообщил генпрокурор Юрий Чайка, по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО "Крокус интернешнл".

Итоги проверки

Счетная палата в феврале 2019 года сообщила, что объекты ЦКАД не будут построены в срок (ранее срок был установлен на 2019 год, недавно его официально перенесли на 2021 год). Как указывали в контрольном ведомстве, к срыву сроков строительства ЦКАД привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом. Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков.

Также в ведомстве указывали на недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах. При этом из-за неутвержденной проектно-сметной документации по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД, по мнению ведомства, невозможно определить полную стоимость строительства. Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей соответственно и неэффективные расходы на сумму 415 млн рублей в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса.

Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

О проекте ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, по Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД и сформировать оперативный штаб для завершения строительства магистрали, в частности для еженедельного мониторинга работ. При этом Генпрокуратуре, СК и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов страны при заключении и выполнении госконтрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД.