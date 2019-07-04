{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
3 карточки

Уголовное дело в отношении экс-главы "Автодора". Факты

Сергей Кельбах
© АГН "Москва"

В отношении экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха завели уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве ЦКАД.

Что произошло

?

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что 11 марта 2019 года в отношении экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело.

Поводом для этого стали результаты проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве ЦКАД в Московской области.

Кельбаха подозревают в злоупотреблении полномочиями. В настоящий момент он занимает пост советника генерального директора РЖД.

Что известно о нарушениях

?

Следствие оценивает ущерб от действий Кельбаха более чем в 2 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО "Крокус интернешнл". 

В "Автодоре" подтвердили, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления госкомпании.

Что известно о строительстве ЦКАД

?

Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта.

Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате поручили провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства.

Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год. 

 

Теги
РоссияДело в отношении экс-главы "Автодора"
Дело в отношении экс-главы "Автодора"
"Автодор" предоставил следствию все материалы по уголовному делу в отношении Кельбаха
Экс-главу компании подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве ЦКАД
Читать полностью