Уголовное дело в отношении экс-главы "Автодора". Факты

В отношении экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха завели уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве ЦКАД.
Что произошло
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что 11 марта 2019 года в отношении экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело.
Поводом для этого стали результаты проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве ЦКАД в Московской области.
Кельбаха подозревают в злоупотреблении полномочиями. В настоящий момент он занимает пост советника генерального директора РЖД.
Что известно о нарушениях
Следствие оценивает ущерб от действий Кельбаха более чем в 2 млрд рублей.
Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО "Крокус интернешнл".
В "Автодоре" подтвердили, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления госкомпании.
Что известно о строительстве ЦКАД
Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта.
Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате поручили провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства.
Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год.