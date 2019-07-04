Уголовное дело в отношении экс-главы "Автодора". Факты

Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта.

Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате поручили провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства.

Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год.