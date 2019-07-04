У персонала суши-бара в Калининграде нашли сальмонеллу

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Су-шеф и повар суши-бара "Якитория" в Калининграде, где 11 человек из 13 были доставлены в инфекционный стационар после употребления продукции этого заведения, оказались носителями сальмонеллезной инфекции. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В период с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория". 11 человек доставлены в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение. По результатам проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследования определено, что возбудителем является сальмонеллезная инфекция. Работа суши-бара приостановлена, ситуация находится на контроле.

"По результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости сальмонеллезом установлено среди персонала [cуши-бара "Якитория"], в том числе непосредственно осуществляющего приготовление пищи [су-шеф, повар] выявлены носители сальмонеллезной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведением "допущено изготовление пищевой продукции и использование для приготовления блюд продовольственного сырья, не соответствующих требованиям о безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям. В пробах отобранной готовой и сырой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы (сальмонелла).

В суши-баре также не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам производства, соблюдения личной гигиены работников.