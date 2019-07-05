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Почти 2 тыс. жилых домах остаются подтопленными в Тулуне

По данным МЧС, город остается единственным населенным пунктом, где сохраняется подтопление

ТАСС, 5 июля. Почти 2 тыс. жилых домов на утро пятницы остаются подтопленными в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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По данным ведомства, Тулун остается единственным населенным пунктом, где сохраняется подтопление.

"Остаются подтопленными в одноим районе один населенный пункт (город Тулун) (динамика - 15), 1907 жилых домов (-805), в которых проживают 5721 человек (-672), в том числе 1242 детей (- 259)", - говорится в распространенном сообщении.

По последним данным, всего в ходе паводка было подтоплено 48 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К пятнице восстановлен проезд на 36 участках.

 

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