Почти 2 тыс. жилых домах остаются подтопленными в Тулуне

ТАСС, 5 июля. Почти 2 тыс. жилых домов на утро пятницы остаются подтопленными в городе Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, Тулун остается единственным населенным пунктом, где сохраняется подтопление.

"Остаются подтопленными в одноим районе один населенный пункт (город Тулун) (динамика - 15), 1907 жилых домов (-805), в которых проживают 5721 человек (-672), в том числе 1242 детей (- 259)", - говорится в распространенном сообщении.

По последним данным, всего в ходе паводка было подтоплено 48 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К пятнице восстановлен проезд на 36 участках.