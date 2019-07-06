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Паводок в Иркутской области

Вывоз унесенных паводком домов в Иркутской области начнется 7 июля

Процесс будут контролировать представители МВД и администрации муниципалитета

ТАСС, 6 июля. Разбор и вывоз унесенных в результате паводка в Иркутской области домов, чьих хозяев не представляется возможным установить, начнется в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области в субботу.

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"С завтрашнего дня в Тулуне начнется разбор и вывоз унесенных стихией домов - в том случае, если определить их адрес и хозяина невозможно. Об этом было заявлено сегодня вечером на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз будет осуществляться в присутствии комиссии, в которую войдут представители МВД и администрации муниципалитета. Также отмечается, что по состоянию на вечер субботы обследовано 5 тыс. 700 пострадавших от наводнений домов из 9 тыс. 300.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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