Полиция освободила заложников в Одессе

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финансового учреждения. Они на машине скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 25-летний мужчина, против него открыто уголовное дело по статьям о захвате заложников и разбойном нападении.

Ранее одесское издание "Думская" сообщало, что неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из ломбардов на улице Черноморского Казначейства. Позже выяснилось, что он удерживает двух девушек.

Полицейские около трех часов пытались уговорить мужчину отпустить заложников. Однако переговоры результата не принесли, операция завершилась штурмом здания.