Сообщение об угрозе взрыва в больнице имени Филатова в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания больницы имени Филатова в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание, взрывных устройств не обнаружено. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице. Эвакуация на время проверки не проводилась.

Также в понедельник проверялась станция московского метро "Тверская" из-за угрозы минирования. Взрывных устройств не было обнаружено, угроза оказалась ложной.