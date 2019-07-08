Здание больницы имени Филатова в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании больницы имени Филатова на Вешняковской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова на Вешняковской улице. Сейчас здание проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация на время проверки не проводится.

Ранее в понедельник специалисты проверяли станцию московского метро "Тверская" из-за угрозы минирования. Взрывных устройств не было обнаружено, угроза оказалась ложной.