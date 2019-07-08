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Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной

Источник в экстренных службах сообщил, что здания проверили кинологи, взрывные устройства не обнаружены

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Здания проверены кинологами. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером в экстренные службы поступило анонимное сообщение о минировании здания посольства США и расположенной неподалеку от него высотки на Кудринской площади. Также в связи с угрозой взрыва проверялись здание Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова на Вешняковской улице и станция московского метро "Тверская" из-за угрозы минирования. Угроза также оказалась ложной.

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