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Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в посольстве США в Москве

По словам источника в правоохранительных органах, неизвестный также сообщил о минировании расположенной неподалеку от посольства высотки на Кудринской площади

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре в Москве, экстренные службы проверяют эту информацию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в посольстве США на Новинском бульваре в Москве. На место прибыли специалисты профильных ведомств, идет проверка информации об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам неизвестный также сообщил о минировании расположенной неподалеку от посольства высотки на Кудринской площади, правоохранители также проверяют эту информацию.

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