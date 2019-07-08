Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в посольстве США в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре в Москве, экстренные службы проверяют эту информацию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в посольстве США на Новинском бульваре в Москве. На место прибыли специалисты профильных ведомств, идет проверка информации об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам неизвестный также сообщил о минировании расположенной неподалеку от посольства высотки на Кудринской площади, правоохранители также проверяют эту информацию.