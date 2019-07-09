В Петербурге устранили подтопления после ливней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В 13:30 мск закончился дождь на севере города, в 14:10 мск освободилась ливневая канализация и специалисты приступили к откачке воды. В 16:00 мск, работа ливневой системы стабилизировалась, подтопления устранены", - сказал собеседник агентства.

Всего во вторник на горячую линию городского "Водоканала" поступило более 100 заявок о подтоплении. Специалисты предприятия ускоряют процесс приема воды, откачивая воду и открывая крышки смотровых канализационных колодцев. При необходимости прочищают ливневки.

Ранее сообщалось, что подтопления образовались на пересечении проспектов Королева и Сизова в Приморском районе и улиц Феодосийская и Жукова в Калининском районе. Также были зафиксированы подтопления на Парашютной улице. Пресс-служба петербургского метро сообщала о подтоплении вестибюлей двух станций.

Сильные дожди в Петербурге идут уже несколько дней. В "Водоканал Санкт-Петербурга" от горожан поступило 266 жалоб на подтопления и засоры в канализационных стоках.

В понедельник на рабочем совещании с членами городского правительства врио губернатора города Александр Беглов поручил модернизировать систему городской ливневой канализации.