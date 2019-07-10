Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога воинской части в Арыси

НУР-СУЛТАН, 10 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана в ходе расследования причин взрывов боеприпасов на складах в Арыси Туркестанской области республики рассматривают несколько версий, не исключается возможность умышленного поджога или диверсии. Об этом в среду рассказал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, сообщает агентство Tengrinews.