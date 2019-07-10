Суд 12 июля проведет заседание по делу о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд 12 июля проведет предварительное заседание по делу о краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве в отношении Дениса Чуприкова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 12 июля в 12:00 мск проведет предварительное заседание по делу", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вынул полотно из рамы, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.