СК начал проверку по факту взрыва газовых баллонов в жилом доме в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газовых баллонов в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. На 11-м этаже дома взорвались два баллона с газовоздушной смесью. После этого на месте ЧП произошла вспышка пара без последующего горения. Пожарные вывели из подъезда, где произошел инцидент, девять человек. Разрушений и пострадавших в результате ЧП нет.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ.