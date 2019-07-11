Сотрудники ТЭЦ "Северная" в Мытищах не пострадали в результате пожара вблизи станции

"Среди персонала ТЭЦ-27 пострадавших нет. На электроснабжении потребителей происшествие не отразилось. Тепловая нагрузка с ТЭЦ-27 переключена на другие ТЭЦ", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Персонал ТЭЦ-27 в Мытищах, находящейся под управлением "Мосэнерго", не пострадал в результате возгорания газопровода вблизи станции. Об этом говорится в сообщении "Мосэнерго".

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"Мосэнерго" подчеркивает, что около 11:00 мск произошло возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 "Мосэнерго", который находится за пределами территории станции. Генерирующее оборудование станции в результате инцидента не пострадало.

Минэнерго отметило, что станция из-за возгорания газопровода снизила рабочую мощность на 450 МВт. После инцидента был перекрыт газ в газопроводе и станция перешла на использование аварийного топлива - дизельного.

"Питание ТЭЦ-27 Мосэнерго осуществляется по двум ниткам газопровода. Снижено давление газа в магистрали с 12 до 9 атм. Станция переходит на аварийный вид топлива (дизельное)", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Минэнерго и "Системный оператор" отмечают, что последствий для потребителей электроэнергии в результате случившегося нет.