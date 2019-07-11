Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Погиб один человек, 12 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, еще один человек госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело погибшего было обнаружено при тушении пожара.

В четверг утром в деревне Челобитьево Мытищинского городского округа возле ТЭЦ "Северная" загорелись газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. В тушении пожара были задействованы два вертолета и два пожарных поезда. Всего борьбу с огнем вели 157 человек. В настоящее время пожар ликвидирован.