Россиянин, арестованный по подозрению в госизмене, отправлен в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Гражданин России Константин Антонец, арестованный в среду по подозрению в госизмене, отправлен в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"Сегодня я посетил Антонца в СИЗО. Он не имеет особых жалоб. Вину он не признает, считает свое дело сфабрикованным. При этом сами материалы дела закрыты от прессы и общественности", - сказал правозащитник.

Еникеев также посетил жену Антонца Антонину Зимину, которая проходит по одному делу с мужем. "Она имеет определенные жалобы на свое здоровье. Кроме того, она ранее написала заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина с жалобой на действия сотрудников ФСБ. Как мне сообщили сегодня, ее заявление передано в отдел Главного Военно-следственного управления, которое занимается проверкой действий работников ФСБ", - добавил Еникеев.

Ранее в Лефортовском суде ТАСС сообщили, что Зимина подозревается по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), она арестована судом до 3 сентября. Антонец также арестован на этот же срок по подозрению в госизмене. Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.