Источник: в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми двух пропавших из 11

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Двух из одиннадцати пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

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"Найдены [живыми] двое из одиннадцати, которые числились пропавшими без вести. Всего с начала спасательной операции в зоне паводка нашли живыми 40 пропавших", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что без вести пропавшими числятся 11 человек.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.