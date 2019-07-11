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Паводок в Иркутской области

Источник: в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми двух пропавших из 11

По данным собеседника агентства, всего с начала спасательной операции в зоне наводнения нашли живыми 40 пропавших

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Двух из одиннадцати пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области нашли живыми, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

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"Найдены [живыми] двое из одиннадцати, которые числились пропавшими без вести. Всего с начала спасательной операции в зоне паводка нашли живыми 40 пропавших", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что без вести пропавшими числятся 11 человек.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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