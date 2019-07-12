Власти Подмосковья: высоких концентраций опасных веществ после пожара у ТЭЦ не было

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области обследовали территорию в Мытищах, где 11 июля вблизи ТЭЦ-27 "Северная" произошел пожар на газопроводе. Они не обнаружили высоких концентраций опасных веществ, выделяющихся при горении, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Как правило, при подобных возгораниях в воздух выбрасываются вещества III класса опасности: черный углерод (сажа), диоксиды серы и азота, оксид углерода <...> Возможны выбросы небольшого количества бензапирена, который относят к I классу. Поскольку в момент пожара в Мытищах метеорологические условия способствовали рассеянию загрязняющих веществ, высокой локальной концентрации последних не произошло", - говорится в сообщении.

В Минэкологии Подмосковья добавили, что кроме утечки газа никаких нарушений природоохранного законодательства больше выявлено не было.

Специалисты посоветовали в случаях, когда в воздух могут попасть опасные продукты горения, закрывать окна и оставаться дома, а на улицу выходить в масках.

Днем 11 июля на газопроводе высокого давления рядом с ТЭЦ-27 "Северная" начался пожар. Огонь перекинулся на станцию высокого давления и два здания вблизи. Общая площадь пожара составила 1400 кв. м, погибла женщина, 13 человек пострадали, один из них был госпитализирован.

Пожар не повлиял на работу систем жизнеобеспечения в Москве, потребителей горячей воды перевели на другие теплоэлектроцентрали, часть подмосковных Мытищ была кратковременна обесточена. По данным столичных экологов, концентрация загрязняющих веществ в воздухе города не превысила норм.